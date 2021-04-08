Всем привет! Я занимаюсь веб-разработкой уже 4 года, делаю сайты под ключ, верстаю шаблоны, пишу плагины и темы под CMS Для разработки фронтенда использую HTML, CSS, SASS, SCSS, Bootstrap, Foundation, ES7, JQery, ReactJS и VueJS
Бэкенд - мой дом, PHP - моя крепость! Юзаю Laravel, WordPress и OpenCard, а также python-фреймворки - Django и Flask.
Отзывчивый ЧеЛодОй МоЛовЕк)) всегда рад вам помочь) Легко иду на контакт. Полон энергии, готов прорываться через бетонные стены в погоне за успехом, каждый день стремлюсь узнать что-то новое, так как для меня самое страшное в жизни - отсутствие развития, ведь жить, это как плыть против течения реки...остановишься, и ононепременно отбросит тебя назад
Также я профессиональный художник и веб-дизайнер, с детства просто обожаю музыку и рисование. Так что в вопросах дизайна или, к примеру, подбора красивой цветовой гаммы для сайта я чувствую себя более чем уверенно.
Портфолио
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