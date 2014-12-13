remont-komi

Добрый вечер.Нужно сделать фирменный стиль для фирмы по Ремонту квартир,офисов,коттеджей. Требуеться сделать (визитка,объявления,акций,оформление группы вконтакте) Нарисовать красивый логотип
Логотипы и Знаки36 заявок
Закрыт
10 лет назад
Добрый вечер.Нужно сделать фирменный стиль для фирмы по Ремонту квартир,офисов,коттеджей. Требуеться сделать (визитка,объявления,акций,оформление группы вконтакте) Нарисовать красивый логотип
Добрый вечер,надо придумать оригинальный продаваемый сам себя фирменный стиль,фирмы по ремонту квартир,офисов,домов...Жду ваших предложений