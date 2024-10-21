Графический дизайнер
Разработка графического дизайна (лого, бренд-бук, дизайн полиграфической продукции, верстка книг, оформление видео-программ и каналов (анимационная графика))
Портфолио
- Логотип кафе в телевизионной службе новостей11 просмотров
- Логотип экологически-инновационного парка8 просмотров
- Логотип дизайн-студии6 просмотров
- Школа по изучению иностранных языков8 просмотров
- Юридическая компания "Illyasev & partners"7 просмотров
- Логотип трейдинговой компании7 просмотров
- Логотип трейдинговой компании9 просмотров
- Логотип ІТ компании8 просмотров
- Логотип курсів лингвистики "Julia Sobora"9 просмотров
- Логотип "La Vini" імпортер вин10 просмотров