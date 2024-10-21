renard_2022

Іван Аржанов renard_2022

 
46 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Графический дизайнер

Разработка графического дизайна (лого, бренд-бук, дизайн полиграфической продукции, верстка книг, оформление видео-программ и каналов (анимационная графика))

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