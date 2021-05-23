renat_gavrilchik

Ренат Гаврильчик renat_gavrilchik

 
24 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Создание игрового продукта на андроид play marketСоздание сайтов на WordPress

Работаю в программах таких как:

Sony Vegas

Adobe Photoshop

Adobe after effects

Adobe animate

Fl studioConstruct 2 -3

Spriter pro3D max

Blender

Моё партфолио:

https://youtu.be/AiDpdqyTGrw

https://youtu.be/fHV1FKFhIv8https://play.google.com/store/apps/details?id=com.HEADEKBATcompany.KingofCavesapp

Образование:

Неоконченое высшее - Техник программист информационных технологий

Под специальность - Графический дизайнГотов выполнить проектМузыкант, занимаюсь записью на студии.

Работаю над обработкой и записью звука.

Так же занимаюсь обработкай фото и видно

Гарантия качественно и в сроки.

Как связаться:

Vk

https://m.vk.com/renat_gavrilchik

Instagram

https://www.instagram.com/renat_gavrilchik/?hl=ru

Номер телефона

+375444132450