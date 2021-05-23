Создание игрового продукта на андроид play marketСоздание сайтов на WordPress
Работаю в программах таких как:
Sony Vegas
Adobe Photoshop
Adobe after effects
Adobe animate
Fl studioConstruct 2 -3
Spriter pro3D max
Blender
Моё партфолио:
https://youtu.be/fHV1FKFhIv8https://play.google.com/store/apps/details?id=com.HEADEKBATcompany.KingofCavesapp
Образование:
Неоконченое высшее - Техник программист информационных технологий
Под специальность - Графический дизайнГотов выполнить проектМузыкант, занимаюсь записью на студии.
Работаю над обработкой и записью звука.
Так же занимаюсь обработкай фото и видно
Гарантия качественно и в сроки.
Как связаться:
Vk
https://m.vk.com/renat_gavrilchik
https://www.instagram.com/renat_gavrilchik/?hl=ru
Номер телефона
+375444132450