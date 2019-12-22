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Юлия
reny
reny
42 года
6 лет на
фриланс
-бирже
Была
5 лет назад
1 отзыв
Выполняю работу быстро и в срок.
Все виды работ контенщика.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Ева
Eva_Golyb
46 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
37 отзывов
$2
10 баллов
5 лет назад
Заполнение карточки товара
Заказ выполнен даже быстрее, чем требовалось в тз. Отлично! Спасибо, сотрудничаем дальше)
Отличный заказчик. Спасибо!!! Продолжаем сотрудничать.
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Отзывы заказчиков
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