reny

Юлия reny

 
42 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Выполняю работу быстро и в срок.

Все виды работ контенщика.

Отзывы заказчиков

Eva_Golyb
Ева 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Заполнение карточки товара
Заказ выполнен даже быстрее, чем требовалось в тз. Отлично! Спасибо, сотрудничаем дальше)
Отличный заказчик. Спасибо!!! Продолжаем сотрудничать.
Ответный отзыв