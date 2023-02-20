resolknipgib

Рерайтер, копирайтер, переводчик, работа с текстом

Приветствую! Я начинающий рерайтер с опытом работы в копирайтинге. Я готов к новым профессиональным вызовам и готов развиваться в данной области.

Я имею навыки работы с текстами, владею грамматикой и орфографией, умею пересказывать и рерайтить тексты. Я также готов работать с различными темами и стилями текстов.

В моем портфолио есть несколько примеров моих работ, которые я готов представить при необходимости. Я использую инструменты для рерайтинга текстов, а также умею искать информацию по теме исходного текста.

Я коммуникабельный и готов работать в команде. Я также готов оказывать услуги по рерайтингу текстов в рамках определенной заработной платы и определенного количества часов работы в неделю.

Я работаю над тем, чтобы развивать свои профессиональные навыки и улучшать качество своих работ. Я готов к новым вызовам и жду возможности применить свои знания и умения в работе рерайтера. Спасибо за внимание!