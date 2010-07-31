responsible_me

Евгения responsible_me

 
37 летУкраина/Чернигов
13 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Отличный копирайт и рерайт за приемлемую цену в короткий срок

Стоимость работ 3 у.е. копирайтинг, 1,5 у.е. рерайтинг.

*** Мои специализации:

- написание уникальных читаемых текстов, уникальность 100% (копирайт и рерайт);

- написание сео-оптимизированных текстов, вплоть до сложных вариантов, при этом тексты буду одинаково хорошо для поисковых роботов и посетителей сайта, читаемые;

- контент-менеджмент, наполнение сайтов любой сложности, аккуратно, грамотно в короткий срок.

*** Мои преимущества:

- грамотность, аккуратность, умение красиво выражать свои мысли в письменной форме и огромный словарный запас;

- четкое видение результата работы и требований заказчика;

- огромное желание работать, постоянное совершенствование своих знаний.

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ССЫЛКА НА МОЕ ПОРТФОЛИО:

http://www.free-lance.ru/users/responsible_mel

Отзывы заказчиков
fred-design
Юрий 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Требуется наполнить магазин на joomla+VirtueMart
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Gia-WEB
29 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$21
8 баллов
10 лет назад
Написание статей для сайта студии
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
kushedow
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$250
10 баллов
12 лет назад
Поиск тематических картинок, сайтов в Google
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
lord13
42 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Наполнение форума
Очень приятная в общении девушка, сделал всё, что обещала и даже раньше обещанного срока. К делу подошла ответственно и творчески. Молодец большая!
Очень довольна сотрудничеством! Четкое ТЗ, перед началом работы мне пришел перевод на ВМ, после сдачи - код протекции. Адекватный и приятный работодатель.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $3
от 1 дня
нет рейтинга