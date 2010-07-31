Отличный копирайт и рерайт за приемлемую цену в короткий срок
Стоимость работ 3 у.е. копирайтинг, 1,5 у.е. рерайтинг.
*** Мои специализации:
- написание уникальных читаемых текстов, уникальность 100% (копирайт и рерайт);
- написание сео-оптимизированных текстов, вплоть до сложных вариантов, при этом тексты буду одинаково хорошо для поисковых роботов и посетителей сайта, читаемые;
- контент-менеджмент, наполнение сайтов любой сложности, аккуратно, грамотно в короткий срок.
*** Мои преимущества:
- грамотность, аккуратность, умение красиво выражать свои мысли в письменной форме и огромный словарный запас;
- четкое видение результата работы и требований заказчика;
- огромное желание работать, постоянное совершенствование своих знаний.
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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$21
8 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$250
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
13 лет назад
Очень приятная в общении девушка, сделал всё, что обещала и даже раньше обещанного срока. К делу подошла ответственно и творчески. Молодец большая!
Ответный отзыв
Очень довольна сотрудничеством! Четкое ТЗ, перед началом работы мне пришел перевод на ВМ, после сдачи - код протекции. Адекватный и приятный работодатель.
Копирайтинг
1 отзыв
от $3
от 1 дня
нет рейтинга