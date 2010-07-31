Отличный копирайт и рерайт за приемлемую цену в короткий срок

Стоимость работ 3 у.е. копирайтинг, 1,5 у.е. рерайтинг.

*** Мои специализации:

- написание уникальных читаемых текстов, уникальность 100% (копирайт и рерайт);

- написание сео-оптимизированных текстов, вплоть до сложных вариантов, при этом тексты буду одинаково хорошо для поисковых роботов и посетителей сайта, читаемые;

- контент-менеджмент, наполнение сайтов любой сложности, аккуратно, грамотно в короткий срок.

*** Мои преимущества:

- грамотность, аккуратность, умение красиво выражать свои мысли в письменной форме и огромный словарный запас;

- четкое видение результата работы и требований заказчика;

- огромное желание работать, постоянное совершенствование своих знаний.

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ССЫЛКА НА МОЕ ПОРТФОЛИО:

http://www.free-lance.ru/users/responsible_mel