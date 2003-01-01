retnuhxela

Александр Доценко retnuhxela

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
HTML CSS JS Вёрстка, рерайтинг, копирайтинг, переводы
  • Вёрстка сайтов;
  • Оригинальные логотипы;
  • Копирайтинг, рерайтинг;
  • Перевод ( Английский, Русский, Украинский)
@alexhunte  -- Telegram

[email protected]

Портфолио