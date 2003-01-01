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Александр Доценко
retnuhxela
retnuhxela
30 лет
5 лет на
фриланс
-бирже
Был
5 лет назад
HTML CSS JS Вёрстка, рерайтинг, копирайтинг, переводы
Вёрстка сайтов;
Оригинальные логотипы;
Копирайтинг, рерайтинг;
Перевод ( Английский, Русский, Украинский)
@alexhunte -- Telegram
[email protected]
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01/2020
71 просмотр
01/2020
74 просмотра
03/202
76 просмотров
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