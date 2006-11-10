👋Привет! Я - начинающий дизайнер, готовый взяться за вашу работу, выполнив ее в кратчайшие сроки и суммы

👨‍🎓В данный момент

Я прохожу курс по дизайну от Uprock на протяжении 3х месяцев, ежедневно прокачивая свои знания в этом деле, дабы решить большую часть ваших трудностей и проблем

💻Работаю в

Figma, Photoshop и illustrator

🔊Есть в

Telegram, если вам удобнее связаться там - буду рад вам ответить!





⏲В среднем

Готов выполнить ваш заказ в срок от 2х до 6ти дней