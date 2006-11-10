revasobanin

Тимур Тимербулатов revasobanin

 
18 лет
год на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
👋Привет! Я - начинающий дизайнер, готовый взяться за вашу работу, выполнив ее в кратчайшие сроки и суммы

👨‍🎓В данный момент

Я прохожу курс по дизайну от Uprock на протяжении 3х месяцев, ежедневно прокачивая свои знания в этом деле, дабы решить большую часть ваших трудностей и проблем

💻Работаю в

Figma, Photoshop и illustrator

🔊Есть в

Telegram, если вам удобнее связаться там - буду рад вам ответить!


⏲В среднем

Готов выполнить ваш заказ в срок от 2х до 6ти дней

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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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1 из 5

Отзывы заказчиков

guest_1730302521654
6 месяцев в сервисе
Был
6 месяцев назад
$7
10 баллов
6 месяцев назад
Нужно сделать логотип
Создание логотипов
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!