👋Привет! Я - начинающий дизайнер, готовый взяться за вашу работу, выполнив ее в кратчайшие сроки и суммы
👨🎓В данный момент
Я прохожу курс по дизайну от Uprock на протяжении 3х месяцев, ежедневно прокачивая свои знания в этом деле, дабы решить большую часть ваших трудностей и проблем
💻Работаю в
Figma, Photoshop и illustrator
🔊Есть в
Telegram, если вам удобнее связаться там - буду рад вам ответить!
⏲В среднем
Готов выполнить ваш заказ в срок от 2х до 6ти дней
Я против войны в Украине!
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1 из 5
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
6 месяцев назад
Создание логотипов
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!