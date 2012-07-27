rewritebyex

Питерский rewritebyex

 
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Сделаю качественный рерайт, копирайт. Любые объемы.

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Выполню заказы любой сложности, качество и оперативность выполнения гарантированы!

Уникальность текстов 95-100%.

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Прейскурант цен:

Рерайтинг - от 35 рублей за 1килознак;

Копирайтинг - от 40 рублей за 1 килознак;

Перевод - от 45 рублей за 1 килознак (только с английского и немецкого на русский).

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Кошельки:

web money:

wmr - R171380323419;

wmz - Z360007722196;

я.д. - 410011398910114;

qiwi - +79116222858.

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icq - 608333517.

Отзывы заказчиков
alinal
Ольга 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$9
10 баллов
11 лет назад
Нужен рерайт по готовым исходникам
Иван очень быстро выполнил рерайт с высокой уникальностью текста. Спасибо за работу!
Быстрая проверка, быстрая оплата. Спасибо за заказ, всегда к вашим услугам.
Ответный отзыв
vista7777
Вилли 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$2
10 баллов
11 лет назад
Торрент
Все сделал четко. Как было написано в тех. задания.
Быстрая проверка, быстрая оплата. Все отлично. Еще раз, спасибо за заказ! Надеюсь, в дальнейшем, наше сотрудничество будет продолжено.
Ответный отзыв