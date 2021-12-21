Уникальные статьи для людей

Татьяна Ивановна, психотерапевт-нарколог, стаж 20 лет, копирайтингом и рерайтингом занимаюсь 8 лет. Пишу интересные и познавательные для читателя статьи информационного стиля, имею большой опыт в написании LSI, SEO и продающих текстов. Умею создавать полезный для читателей текст с хорошей структурой в дружелюбной тональности. Отлично разбираюсь более чем в 10-ти тематиках, пишу быстро, стараюсь создавать только уникальные (доводить уникальность до 100%), полностью раскрывающие заданную заказчиком тему, тексты.

Мои знания и навыки

литературный русский язык;

навыки редакторской и корректорской правки;

написание текстов;

продвижение бренда;

умение работать с ключевыми словами в тексте, большой опыт в lsi-копирайтинге;

возможность проверки текста любыми антиплагиатами, сервисом оценки риска попадания под баден-баден «Тургенев» и главредом;

знание инфостиля;

MS Office на уровне продвинутого пользователя.

Какие типы работ могу выполнять

Написание уникальных информационных и коммерческих seo-текстов согласно техническому заданию.

Выполнение транскрибации.

Работа с мета-тегами и заголовками.

Оптимизация текстового контента страниц под поисковые запросы.

Адаптация текстов под семантическое ядро (контроль тошноты, водности).

В данной сфере давно, поэтому берусь за проекты разной сложности. Подаю заявку на заказ только после полного изучения ТЗ, поэтому гарантирую быстрое и качественное выполнение работы. Просрочек сроков выполнения работы не допускаю, всех условий ТЗ строго придерживаюсь, использую 7 и более источников. Предпочтение отдаю медицинскому и околомедицинскому направлению, но могу написать как сео-текст, так и информационную статью для людей практически на любую тему.