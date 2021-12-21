Уникальные статьи для людей
Татьяна Ивановна, психотерапевт-нарколог, стаж 20 лет, копирайтингом и рерайтингом занимаюсь 8 лет. Пишу интересные и познавательные для читателя статьи информационного стиля, имею большой опыт в написании LSI, SEO и продающих текстов. Умею создавать полезный для читателей текст с хорошей структурой в дружелюбной тональности. Отлично разбираюсь более чем в 10-ти тематиках, пишу быстро, стараюсь создавать только уникальные (доводить уникальность до 100%), полностью раскрывающие заданную заказчиком тему, тексты.
Мои знания и навыки
- литературный русский язык;
- навыки редакторской и корректорской правки;
- написание текстов;
- продвижение бренда;
- умение работать с ключевыми словами в тексте, большой опыт в lsi-копирайтинге;
- возможность проверки текста любыми антиплагиатами, сервисом оценки риска попадания под баден-баден «Тургенев» и главредом;
- знание инфостиля;
- MS Office на уровне продвинутого пользователя.
Какие типы работ могу выполнять
- Написание уникальных информационных и коммерческих seo-текстов согласно техническому заданию.
- Выполнение транскрибации.
- Работа с мета-тегами и заголовками.
- Оптимизация текстового контента страниц под поисковые запросы.
- Адаптация текстов под семантическое ядро (контроль тошноты, водности).
Действие аккаунта приостановлено!