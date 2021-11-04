Вебмастер, Программист, SEO-оптимизатор

Являюсь частным, индивидуальным — Вебмастером, Программистом, SEO-оптимизатором, Вэб-дизайнером.

- Стаж работы с 2014 года

- Использую белые методы продвижения – упор на внутреннюю оптимизацию и анализ бизнеса в целом

- Обучение анализу, оптимизации и продвижению сайтов самостоятельно.

- Правильная и эффективная Настройка Яндекс Директ.

ПОДРОБНЕЕ:

1. Создание сайтов на самых популярных платформах,- системах управления сайтов (CMS):

Wordpress, Drupal, 1C:Битрикс, Joomla, Data Life Engine и т.д.

2. Продвижение Ваших сайтов — подробное предложение со списком работ после знакомства с Вашим сайтом. Советы, Рекомендации.

3. Консультации по продвижению (если Вы сами продвигаете сайт, но что-то не получается).

4. Обучение продвижению владельцев сайтов и желающих развиваться в этой сфере.

5. Грамотная, правильная Настройка рекламы Яндекс Директ для вашего бизнеса (сайта).

- Яндекс Вордстат (научитесь выбирать запросы, заходя по которым, посетители будут покупать ваши товары и услуги).

- Сбор семантического ядра сайта (научитесь собирать поисковые запросы, которые помогут вам достигнуть поставленную цель).

- Составление карты релевантности. (научитесь распределять запросы по страницам сайта так, чтобы постоянно удерживать клиентов).

5. Реклама Яндекс Директ. (Важно) - Правильная настройка рекламных кампаний. Обучение настройке Яндекс Директ.

6. Создание лендингов и сайтов визиток.

7. Аудиты сайта (технический, юзабилити, мобильный, турбо-страницы, ссылки и бэклинки, поисковой трафик, анализ внутренних страниц и т.д.).

8. Естественные, крауд ссылки.

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