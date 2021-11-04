Являюсь частным, индивидуальным — Вебмастером, Программистом, SEO-оптимизатором, Вэб-дизайнером.
- Стаж работы с 2014 года
- Использую белые методы продвижения – упор на внутреннюю оптимизацию и анализ бизнеса в целом
- Обучение анализу, оптимизации и продвижению сайтов самостоятельно.
- Правильная и эффективная Настройка Яндекс Директ.
ПОДРОБНЕЕ:
1. Создание сайтов на самых популярных платформах,- системах управления сайтов (CMS):
Wordpress, Drupal, 1C:Битрикс, Joomla, Data Life Engine и т.д.
2. Продвижение Ваших сайтов — подробное предложение со списком работ после знакомства с Вашим сайтом. Советы, Рекомендации.
3. Консультации по продвижению (если Вы сами продвигаете сайт, но что-то не получается).
4. Обучение продвижению владельцев сайтов и желающих развиваться в этой сфере.
5. Грамотная, правильная Настройка рекламы Яндекс Директ для вашего бизнеса (сайта).
- Яндекс Вордстат (научитесь выбирать запросы, заходя по которым, посетители будут покупать ваши товары и услуги).
- Сбор семантического ядра сайта (научитесь собирать поисковые запросы, которые помогут вам достигнуть поставленную цель).
- Составление карты релевантности. (научитесь распределять запросы по страницам сайта так, чтобы постоянно удерживать клиентов).
5. Реклама Яндекс Директ. (Важно) - Правильная настройка рекламных кампаний. Обучение настройке Яндекс Директ.
6. Создание лендингов и сайтов визиток.
7. Аудиты сайта (технический, юзабилити, мобильный, турбо-страницы, ссылки и бэклинки, поисковой трафик, анализ внутренних страниц и т.д.).
8. Естественные, крауд ссылки.
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