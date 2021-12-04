Профессиональный web-программист: создание сайтов как помодульно, так и "под ключ"

Работаю в области web'а профессионально более 10 лет, всего сделано несколько десятков проектов сайтов, а также написаны различные скрипты для сайтов. Использую язык PHP (чистый код с учетом правил языка и норм программирования).

Отличное знание верстки по стандартам с учетом особенностей браузеров. Есть опыт бестабличной (блочной) верстки.

Оптимизация кода для поисковиков (пассивное продвижение).

Выполнено несколько десятков коммерческих проектов.

Есть собственная система построения сайта (CMS) со всеми необходимыми модулями (новости, форум, интернет-магазин, гостевая, галереи и т.д.).

Также занимаюсь поддержкой web-серверов, составлением ТЗ, ведением проектов.

Выполнение работ ответственно, в срок. Возможно официальное оформление проектов.

В портфолио выборочные работы, остальное на сайте и по запросу.

http://wpdom.com

ICQ: 176621941

E-mail: [email protected]

Skype: richter_allesher