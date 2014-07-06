Front-end developer, верстальщик HTML/CSS/JQuery

Знания, умения, навыки:

+ HTML5, CSS3, jQuery

+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+).

+ Блочная фиксированная / резиновая верстка.

+ Адаптивная верстка.

+ Responsive.

+ Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

+ Аккуратный, логичный, продуманный код.

+ Соблюдение стандартов W3C.

+ SEO-верстка.

+ Использование спрайтов.

+ Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

+ Комментарии.

Время работы:

9–00 — 20–00

О работе:

Делаю свою работу качественно и в срок.

Гарантирую:

- Соблюдение сроков.

- Качественную работу.

- Разумные цены.

- Постоянный контакт (18 часов/сутки).

- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

- Ответ на письма, написанные на почту — 100%.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

- Карта Приватбанк.

- Карта.

- Western Union.

- WebMoney

Для оперативности — пожалуйста высылайте задание на почту.

E-MAIL: [email protected]

Skype: rich-vik