Знания, умения, навыки:
+ HTML5, CSS3, jQuery
+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+).
+ Блочная фиксированная / резиновая верстка.
+ Адаптивная верстка.
+ Responsive.
+ Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
+ Аккуратный, логичный, продуманный код.
+ Соблюдение стандартов W3C.
+ SEO-верстка.
+ Использование спрайтов.
+ Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
+ Комментарии.
Время работы:
9–00 — 20–00
О работе:
Делаю свою работу качественно и в срок.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный контакт (18 часов/сутки).
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту — 100%.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
- Карта Приватбанк.
- Карта.
- Western Union.
- WebMoney
Для оперативности — пожалуйста высылайте задание на почту.
E-MAIL: [email protected]
Skype: rich-vik
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