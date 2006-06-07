rid_spb

Гость rid_spb

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
TigeRRR
Тимур 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
17 лет назад
Псих.тест в прогу сделать
Заказчик приятен в общении, указывает четкие цели задачи. Никаких накладок с оплатой нет. Приятно писать программы для хороших людей =)
Работу сделал быстро и качественно, очень удачный и удобный интерфейс. правильно понял задание.
Ответный отзыв
filinov
Денис 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов(-1)
$250
10 баллов
18 лет назад
Генератор запросов к базам данных на языке реляционной алгебры.
Четко сформулированное ТЗ. Оплата полностью и вовремя.
Проект выполнен с максимальной ответственностью,четко в срок и в точности по тех.заданию. Я полностью удовлетворен сотрудничеством.
Ответный отзыв