$5
есть тест (находится в прилагающемся файле), надо сделать его в виде проги. Язык программирования любой. сделать сегодня. задача очень простая.Заплачу немного.
Прикладное ПО1 исполнитель
Завершен
17 лет назад
есть тест (находится в прилагающемся файле), надо сделать его в виде проги. Язык программирования любой. сделать сегодня. задача очень простая.Заплачу немного.
Программа для рисования археологических стратиграфических разрезов. программа для рисования археологических стратиграфических разрезов Требования: 1) Простой ,стандартный win интерфейс. 2) Среда программирования Microsoft Visual C++.NET 7 (в крайнем случае MVC++ 6-й версии). 3) Желательно сохранение ...
Описание проекта удалено , так как проект выполнен!
Необходимо создать программу на Delphi: Генератор запросов к базам данных на языке реляционной алгебры.