rigie

Регина rigie

 
34 года
16 лет на фриланс-бирже
Была
16 лет назад

Пишу статьи, занимаюсь рерайтом.

Уникально, читабельно, в необходимые сроки.

Если с темой не знакома, могу немного поучиться и написать. Это не проблема.

Могу писать больше объемы за короткий срок.

Обработка фотографий. Имеется опыт.

Копирайт 2$ - 1000 зн.

Рерайт 1$ - 1000 зн.

Контакты:

e-mail: xxxlovexxx(собака)yandex.ru

icq: 414zero01семь15

Отзывы заказчиков

quentin
36 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$15
10 баллов
16 лет назад
Нужен автор новостей
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