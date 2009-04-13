Пишу статьи, занимаюсь рерайтом.
Уникально, читабельно, в необходимые сроки.
Если с темой не знакома, могу немного поучиться и написать. Это не проблема.
Могу писать больше объемы за короткий срок.
Обработка фотографий. Имеется опыт.
Копирайт 2$ - 1000 зн.
Рерайт 1$ - 1000 зн.
Контакты:
e-mail: xxxlovexxx(собака)yandex.ru
icq: 414zero01семь15
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!