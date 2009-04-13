Пишу статьи, занимаюсь рерайтом.

Уникально, читабельно, в необходимые сроки.

Если с темой не знакома, могу немного поучиться и написать. Это не проблема.

Могу писать больше объемы за короткий срок.

Обработка фотографий. Имеется опыт.

Копирайт 2$ - 1000 зн.

Рерайт 1$ - 1000 зн.

Контакты:

e-mail: xxxlovexxx(собака)yandex.ru

icq: 414zero01семь15