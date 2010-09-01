rikko_production

Журналіст / відеооператор / монтажерз 02.2020 по нині (1 рік 3 місяці)
Інформаційно-діловий портал "Mukachevo.net", Мукачево (Журналістика / відеоблогінг)
- Пошук матеріалу;
- Написання матеріалу;
- Знімання коротких сюжетів в різних напрямках;
-Монтаж відзнятого відео;
Журналіст/Ведучий власної програми "Один День"з 12.2017 по 01.2020 (2 роки 1 місяць)
Телеканал "Sirius", Мукачево (Телебачення)
- Пошук матеріалу;
- Написання матеріалу;
- Ведення власної програми "Один День";
- Написання сценарію на прогрмау "Один День" / зйомка програми / монтаж
- Написання тематичних програм по туризму в Закарпатті;
Журналіст / Телеведучийз 06.2014 по 11.2017 (3 роки 5 місяців)
ТРК "М-Студіо", Мукачево (Телебачення)
- Пошук матеріалу;
- Написання матеріалу;
- Ведення ранкових прямих ефірів;
- Написання рубрик на ранковий ефір;
- Написання тематичних програм по туризму в Закарпатті;
Освіта
УжНУФСН - Соціальна робота / Соціальний працівник, Ужгород
Вища, з 09.2019 по 12.2020 (1 рік 3 місяці)
Магістр соціальної роботи / соціальний працівник
УЖнУФілологічний факультет, Журналістика, Ужгород
Вища, з 09.2010 по 06.2014 (3 роки 9 місяців)
Бакалавр
Професійні та інші навички
- Навички роботи з комп’ютером
Досвідчений користувач. Вмію працювати з базовими програмами MS Office (Access, Excel, Power Point, Word, WordPad), графічними редакторами (Adobe Photoshop,Adobe Premier Pro, Adobe After Effects), програмами для відправки-отримання електронної кореспонденції . Вмію швидко шукати необхідну інформацію в інтернеті, можу працювати з різними браузерами. Непогане знання особливостей операційної системи Windows.
- Відеозйомка (4 роки досвіду)
- Відеомонтаж (4 роки досвіду)
- Навички кольорокорекції відео (4 роки досвіду)
- Навички обробки звуку (4 роки досвіду)
Просунутий, використовую в даний час.
Просунутий, використовую в даний час.
Просунутий, використовую в даний час.
Просунутий, використовую в даний час.
- Українська — вільно
- Російська — середній
- Англійська — середній
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https://www.youtube.com/watch?v=B-HfDSjZz54&list=PLPKrVaFVKzBU-QMciHa72AfhMW92_uznE - ВИПУСКИ АВТОРСЬКОЇ ПРОГРАМИ "ОДИН ДЕНЬ"
- навички міжособистісного ділового спілкування;
- увага до різних аспектів і деталей;
- здатність аналізувати проблеми, ефективно шукати шляхи їх вирішення;
- вміння виявляти гнучкість;
- навички управління проектами;
- критично мислити;
- товариськість, неконфліктність, вміння в колективі знаходити спільну мову;
- колективізм, любов до роботи в команді;
- готовність завжди прийти на допомогу і у важкий момент підставити плече;
- толерантність, повага до думки інших людей;
- індивідуалізм, вміння самостійно працювати і нести відповідальність за отримані результати;
- працьовитість, відповідальний підхід до всіх доручень;
- ініціативність, інтерес до розробок нових проектів;
- наполегливість, завзятість, націленість на досягнення результату;
- творчий підхід до роботи, креативність, винахідливість;
- сумлінність, старанність, надійність