rikko_production

Видеомонтаж: я делаю, это быстрее чем остальные :)

Журналіст / відеооператор / монтажер

з 02.2020 по нині (1 рік 3 місяці)

Інформаційно-діловий портал "Mukachevo.net", Мукачево (Журналістика / відеоблогінг)

- Пошук матеріалу;

- Написання матеріалу;

- Знімання коротких сюжетів в різних напрямках;

-Монтаж відзнятого відео;

Журналіст/Ведучий власної програми "Один День"

з 12.2017 по 01.2020 (2 роки 1 місяць)

Телеканал "Sirius", Мукачево (Телебачення)

- Пошук матеріалу;

- Написання матеріалу;

- Ведення власної програми "Один День";

- Написання сценарію на прогрмау "Один День" / зйомка програми / монтаж

- Написання тематичних програм по туризму в Закарпатті;

Журналіст / Телеведучий

з 06.2014 по 11.2017 (3 роки 5 місяців)

ТРК "М-Студіо", Мукачево (Телебачення)

- Пошук матеріалу;

- Написання матеріалу;

- Ведення ранкових прямих ефірів;

- Написання рубрик на ранковий ефір;

- Написання тематичних програм по туризму в Закарпатті;

Освіта

УжНУ

ФСН - Соціальна робота / Соціальний працівник, Ужгород

Вища, з 09.2019 по 12.2020 (1 рік 3 місяці)

Магістр соціальної роботи / соціальний працівник

УЖнУ

Філологічний факультет, Журналістика, Ужгород

Вища, з 09.2010 по 06.2014 (3 роки 9 місяців)

Бакалавр

Професійні та інші навички

Навички роботи з комп’ютером Досвідчений користувач. Вмію працювати з базовими програмами MS Office (Access, Excel, Power Point, Word, WordPad), графічними редакторами (Adobe Photoshop,Adobe Premier Pro, Adobe After Effects), програмами для відправки-отримання електронної кореспонденції . Вмію швидко шукати необхідну інформацію в інтернеті, можу працювати з різними браузерами. Непогане знання особливостей операційної системи Windows.

Відеозйомка (4 роки досвіду)

Просунутий, використовую в даний час. Відеомонтаж (4 роки досвіду)

Просунутий, використовую в даний час. Навички кольорокорекції відео (4 роки досвіду)

Просунутий, використовую в даний час. Навички обробки звуку (4 роки досвіду) Просунутий, використовую в даний час.

Українська — вільно

Російська — середній

Англійська — середній

Знання мовДодаткова інформація Редагувати http://rikko.filmmaker.tilda.ws - ОСТАННІ РОБОТИ

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https://www.youtube.com/watch?v=B-HfDSjZz54&list=PLPKrVaFVKzBU-QMciHa72AfhMW92_uznE - ВИПУСКИ АВТОРСЬКОЇ ПРОГРАМИ "ОДИН ДЕНЬ"

- навички міжособистісного ділового спілкування;

- увага до різних аспектів і деталей;

- здатність аналізувати проблеми, ефективно шукати шляхи їх вирішення;

- вміння виявляти гнучкість;

- навички управління проектами;

- критично мислити;

- товариськість, неконфліктність, вміння в колективі знаходити спільну мову;

- колективізм, любов до роботи в команді;

- готовність завжди прийти на допомогу і у важкий момент підставити плече;

- толерантність, повага до думки інших людей;

- індивідуалізм, вміння самостійно працювати і нести відповідальність за отримані результати;

- працьовитість, відповідальний підхід до всіх доручень;

- ініціативність, інтерес до розробок нових проектів;

- наполегливість, завзятість, націленість на досягнення результату;

- творчий підхід до роботи, креативність, винахідливість;

- сумлінність, старанність, надійність