Переводчик
Перевод с английского (USAи UK) на русский/украинский, и наоборот.
Наличие опыта:
академического письма✅
деловой переписки✅
синхронного/письменного перевода художественных и научных работ✅
Пройден курс обучения:
морфологии, грамматике, лексике и фонетике английского языка✅
синтаксису, лексике и морфологии украиснкого языка✅
Образование: неоконченный бакалавриат гуманитарных наук. Специальность- германские языки и литература. ( 3 курс Киево-Могилянской академии)
В приоритете дистанционная работа с неполной занятостью.
Сценарии
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$2/час
от $10от 1 дня
#34
Продающие тексты
нет отзывов
$3/час
от $3от 5 часов
#180
Нейминг и Слоганы
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$3/час
от $1от 2 часов
#200
Транскрибация
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$5/час
от $5от 1 дня
#362
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$20/час
от $10от 4 часов
#408