rimellen

Елена Бугрим rimellen

 
23 годаУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Переводчик

Перевод с английского (USAи UK) на русский/украинский, и наоборот.

Наличие опыта:

академического письма✅

деловой переписки✅

синхронного/письменного перевода художественных и научных работ✅

Пройден курс обучения:

морфологии, грамматике, лексике и фонетике английского языка✅

синтаксису, лексике и морфологии украиснкого языка✅

Образование: неоконченный бакалавриат гуманитарных наук. Специальность- германские языки и литература. ( 3 курс Киево-Могилянской академии)

В приоритете дистанционная работа с неполной занятостью.

Сценарии
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#34
Продающие тексты
нет отзывов
$3/час
от $3от 5 часов
#180
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$3/час
от $1от 2 часов
#200
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#362
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$20/час
от $10от 4 часов
#408