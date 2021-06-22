Переводчик

Перевод с английского (USAи UK) на русский/украинский, и наоборот.

Наличие опыта:

академического письма✅

деловой переписки✅

синхронного/письменного перевода художественных и научных работ✅

Пройден курс обучения:

морфологии, грамматике, лексике и фонетике английского языка✅

синтаксису, лексике и морфологии украиснкого языка✅

Образование: неоконченный бакалавриат гуманитарных наук. Специальность- германские языки и литература. ( 3 курс Киево-Могилянской академии)

В приоритете дистанционная работа с неполной занятостью.