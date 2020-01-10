rimzOK

Роман rimzOK

 
33 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность
  • БЭМ
  • Адаптивная верстка.
  • Bootstrap 4.
  • SCSS/SASS
  • Gulp
  • Git
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • SEO-верстка.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Комментарии.
О работе:

Работаю по предоплате 30%-50%. Предоставляю код свободно интегрируемый в любую cms.

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Конструктивный диалог.
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средняя оценка
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рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

Dansell
Олег 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Поправить верстку
WordPress
Честно говоря сомневался в компетенции Романа, но зря ))) Он даже больше оговоренного делал, за несколько часов. Пусть мой отзыв будет легким стартом !
Очень доволен сотрудничеством! Чёткое ТЗ и постоянная обратная связь. С оплатой всё ок, быстро и в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству! Было приятно работать.
Ответный отзыв