Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность
- БЭМ
- Адаптивная верстка.
- Bootstrap 4.
- SCSS/SASS
- Gulp
- Git
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- SEO-верстка.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Комментарии.
Работаю по предоплате 30%-50%. Предоставляю код свободно интегрируемый в любую cms.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Конструктивный диалог.
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Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
5 лет назад
WordPress
Честно говоря сомневался в компетенции Романа, но зря ))) Он даже больше оговоренного делал, за несколько часов. Пусть мой отзыв будет легким стартом !
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством! Чёткое ТЗ и постоянная обратная связь. С оплатой всё ок, быстро и в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству! Было приятно работать.