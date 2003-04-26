rina__kazuhaa

Web разработчик

Разрабатываю сайты/проекты любой сложности и разных бюджетов.



Верстаю по БЭМ методологии.

Стэк: HTML, CSS, JS, JQuery.

Адаптивная верстка HTML5 & CSS3.

Правки и доработки сайта, исправление ошибок.

Предоставляю бесплатную консультацию!

Могу гарантировать:

- индивидуальный подход к задаче;

- адекватные цены;

- четкое соблюдение сроков сдачи проекта.

Связь:

Ответственность:

- готовa приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- всегда на связи

Буду рада поработать с вами!