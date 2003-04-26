rina__kazuhaa

Марина rina__kazuhaa

 
20 летРоссия/Уфа
год на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Web разработчик

Разрабатываю сайты/проекты любой сложности и разных бюджетов.


Верстаю по БЭМ методологии.
Стэк: HTML, CSS, JS, JQuery.
Адаптивная верстка HTML5 & CSS3.
Правки и доработки сайта, исправление ошибок.
Предоставляю бесплатную консультацию!
Могу гарантировать:
- индивидуальный подход к задаче;
- адекватные цены;
- четкое соблюдение сроков сдачи проекта.

Связь:

Ответственность:
- готовa приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- всегда на связи

Буду рада поработать с вами!

HTMLCSSjQuery