rina__kazuhaa

Web разработчик
Разрабатываю сайты/проекты любой сложности и разных бюджетов.
Верстаю по БЭМ методологии.
Стэк: HTML, CSS, JS, JQuery.
Адаптивная верстка HTML5 & CSS3.
Правки и доработки сайта, исправление ошибок.
Предоставляю бесплатную консультацию!
Могу гарантировать:
- индивидуальный подход к задаче;
- адекватные цены;
- четкое соблюдение сроков сдачи проекта.
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: grassser
Ответственность:
- готовa приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- всегда на связи
Буду рада поработать с вами!
Я против войны в Украине!