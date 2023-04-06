"Красота в глазах смотрящего" - Оскар Уайльд

Качественная разработка сайтов с применением HTML+CSS+JS

Верстка:

HTML + CSS + Bootstrap + Javascript

Библиотеки:

jQuery, NodeJS(Express), ReactJS, Ajax

API:

Работаю с API, у которых есть документация

Контакты:

telegram: @rinatbul5

WhatsApp: по запросу

email: [email protected]