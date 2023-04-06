"Красота в глазах смотрящего" - Оскар Уайльд
Качественная разработка сайтов с применением HTML+CSS+JS
Верстка:
HTML + CSS + Bootstrap + Javascript
Библиотеки:
jQuery, NodeJS(Express), ReactJS, Ajax
API:
Работаю с API, у которых есть документация
Контакты:
telegram: @rinatbul5
WhatsApp: по запросу
email: [email protected]
Портфолио
- Лендинг с применением Javascript и анимациинет просмотров
- Сайт-портфолионет просмотров
- Верстка лендинга по макетунет просмотров
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
#2002
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $2от 1 дня
#2364