rinatbuldybayev

Ринат rinatbuldybayev

 
38 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
"Красота в глазах смотрящего" - Оскар Уайльд

Качественная разработка сайтов с применением HTML+CSS+JS

Верстка:

HTML + CSS + Bootstrap + Javascript

Библиотеки:

jQuery, NodeJS(Express), ReactJS, Ajax

API:

Работаю с API, у которых есть документация

Контакты:

telegram: @rinatbul5

WhatsApp: по запросу

email: [email protected]

Портфолио

Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
#2002
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $2от 1 дня
#2364