ВИДЕОРОЛИК в рамках ограниченного бюджета.
СЕЙЧАС НИКТО НЕ ЛЮБИТ ЧИТАТЬ, СЕЙЧАС ПРЕДПОЧИТАЮТ СМОТРЕТЬ.
ТВОЁ ВИДЕО – ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ.
Делаю качественные и доступные видеоролики, слайдшоу, видеопрезентации, видеопоздравления, реклама, рисованное видео и т.д. Некоторые образцы можно посмотреть на канале по ссылке
https://youtube.com/playlist?list=PLB1c70FDR_qQHpRoOjzI4tElwKUlV44uk
Эл. почта [email protected]
ЧТО НУЖНО ЧТОБЫ НАЧАТЬ
Сюжет, длительность видео, желаемые фотографии, ключевые фразы для изображения или озвучивания.
Цена и срок выполнения - от сложности задания.
Тел: +7 987 31 91 359
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