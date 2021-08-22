ВИДЕОРОЛИК в рамках ограниченного бюджета.

СЕЙЧАС НИКТО НЕ ЛЮБИТ ЧИТАТЬ, СЕЙЧАС ПРЕДПОЧИТАЮТ СМОТРЕТЬ.

ТВОЁ ВИДЕО – ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ.

Делаю качественные и доступные видеоролики, слайдшоу, видеопрезентации, видеопоздравления, реклама, рисованное видео и т.д. Некоторые образцы можно посмотреть на канале по ссылке

https://youtube.com/playlist?list=PLB1c70FDR_qQHpRoOjzI4tElwKUlV44uk

Эл. почта [email protected]

ЧТО НУЖНО ЧТОБЫ НАЧАТЬ

Сюжет, длительность видео, желаемые фотографии, ключевые фразы для изображения или озвучивания.

Цена и срок выполнения - от сложности задания.

Тел: +7 987 31 91 359