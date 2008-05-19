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Ренат Мухитдинов
rintik
rintik
42 года
Россия
/
Казань
17 лет на
фриланс
-бирже
Был
10 лет назад
1 отзыв
Программист 1Сv7, V8
icq 4904099
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Александр Потемкин
df34td
39 лет
Россия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
36 отзывов
(-1)
$0
10 баллов
16 лет назад
1С 7 - настроить фильтр в журнале
Товарищ грамотно сделал работу, за что ему респект!
+ Задача поставлена четко. Работа оплачена в срок.
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Отзывы заказчиков
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