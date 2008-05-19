rintik

Ренат Мухитдинов rintik

 
42 годаРоссия/Казань
17 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Программист 1Сv7, V8

icq 4904099

Отзывы заказчиков
df34td
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$0
10 баллов
16 лет назад
1С 7 - настроить фильтр в журнале
Товарищ грамотно сделал работу, за что ему респект!
+ Задача поставлена четко. Работа оплачена в срок.
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