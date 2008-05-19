1С 7 - настроить фильтр в журнале

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен2 заявки190 просмотров

Есть 1С:Торговля 7 версии. Создан новый журнал (заявок от покупателей), надо установить фильтр по договору.

В прилагаемой конфигурации журнал доступен через Справочник-Контрагенты-Договоры-Счета/Специф, либо через контрагента так же.

Кто быстрее откликнется, тот и исполнитель. Бюджет 300 руб. Предложения принимаются.

Файл доступен http://ifolder.ru/6613190 пароль 452163

Оценю консультацию по вопросу - нужна ли новая нумерация счетов в пределах нового договора?

17 лет назад
df34td
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

rintik
Ренат 
43 года
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
Товарищ грамотно сделал работу, за что ему респект!
+ Задача поставлена четко. Работа оплачена в срок.

Заявки фрилансеров

rintik
Ренат 
43 года
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад