Сборка пакетов для debian etch

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Закрыт4 заявки205 просмотров

Работа незатейлива: собрать несколько специфических сборок PHP под Debian etch

DebianPHP
17 лет назад
djatell
125 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров