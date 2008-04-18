Есть два сервера , их планируется использовать для хостинга. В случает недоступности одного из них второй что б продолжал работать. Данные одинаковые на обоих. Необходимо все настроить. Использовать буду для ...
Phpmyadmin
Установить панель phpmyadmin на FreeBSD 6.1
отзыв приветствую
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужно проверить сайт на взломо-безопасность. ICQ: 97-22-11Закрыт17 лет назад
- Системное администрирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Здраствуйте! Ищем 2х системных администраторов с опытом не менее 3х лет работы с в области VOIP/SIP, телекоммуникаций в целом. Обязательно наличие рекомендаций или информация о предыдущих проектах. Администратор должен ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходим консультант по настройке Sharepoint сервера. То есть фактически настраиватся сервер будет руками администратора, от вас подробное руководство. Есть установленный и настроенный сервер с MS Sharepoint Server 2007. Необходимо в центе докуметов ...Закрыт17 лет назад
Задача такая: есть файл с расширением *.сsv, заархивированный программой winrarНужно снять пароль с файла обращаться isq 489-085-855 НинаСистемное администрирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен человек (или команда), который готов настроить сервер, а в дальнейшем его администрировать. Сервер предназначен для предоставления услуг хостинга. Поэтому необходимо: 1) опыт настройки/администрирования сереверов именно для целей хостинга (необходимо знать нюансы, ...Системное администрирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
В небольшом частном офисе требуется настройка сети и ее дальнейшая поддержка. Все вопросы на почту [email protected] или Icq 363581899Системное администрирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
Итак, есть сервер! его установили, отладили, работают все приложения! требуется зайти проверить что там и как, дать свои советы и рекоммендации! на серваке будет стоять ПО с большим трайфиком и фото видеозагрузкой и т.д. ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужно востановить верcию сайта из backup. Стучите в icq 341 102 321Закрыт17 лет назад