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Елена
rinzevaelena1111
rinzevaelena1111
63 года
Россия
/
Оренбург
3 года на
фриланс
-бирже
Была
3 года назад
пенсионер
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
Написать продающий текст
написать текст по литературе
Копирайтинг
39 заявок
Закрыт
3 года назад
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Заказы
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