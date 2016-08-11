riogam

Александр riogam

 
44 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$45
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

mikeqiq1
30 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$45
10 баллов
9 лет назад
Разработка логотипа и небольшой редизайн
Замечательный заказчик. Все корректно и в сроки. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Качественно. И раньше срока. Рекомендую!
Ответный отзыв