Web-Design
Приветствую! Я начинающий веб-дизайнер, закончила колледж искусств с профессией художник-мастер.
Работаю в Figma, Photoshop, Illustrator. Здесь вы можете наблюдать мои работы
-Лендинги
-Интернет-магазины
-Веб-дизайны разных направлений
Моя почта: [email protected]
Telegram: @ririsupomaru
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Портфолио
- Дизайн онлайн банка RollBank, адаптив для смартфо36 просмотров
- Редизайн сайта приюта для животных41 просмотр
- МИР ДЕТСТВА интернет-магазин40 просмотров
- Создание сайта для компании Переезд сервис36 просмотров
- Редизайн сайта ювелирных украшений24 просмотра