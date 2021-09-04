ririsupomaru

Анастасия ririsupomaru

 
22 годаРоссия/Псков
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Web-Design

Приветствую! Я начинающий веб-дизайнер, закончила колледж искусств с профессией художник-мастер. 

Работаю в Figma, Photoshop, Illustrator. Здесь вы можете наблюдать мои работы

-Лендинги

-Интернет-магазины

-Веб-дизайны разных направлений

Моя почта: [email protected]

Telegram: @ririsupomaru

FigmaIllustratorPhotoshop