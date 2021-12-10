risha_risha5

Добрый день! Меня зовут Ирина. По образованию юрист, но работаю в волонтерской сфере и занимаюсь созданием личных проектов. Рада буду помочь вам с переводами текстов и любыми другими заданиями, связанными с языками! Владею украинским, русском, английским, турецким, хорватским. Возможна помощь в обучении через индивидуальные занятия! Также буду рада сотрудничеству, связанному с неймингом, копирайтом, рерайтом. Кроме того, так как много путешествую, легко смогу помочь в организации поездок и отдыха в Хорватии или Турции!