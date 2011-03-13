rishell

Мария rishell

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Специальность прикладная информатика в экономике 2010г.

Написание рефератов и курсовых по информатике.

Опыт работы программистом 1с во франчайзи.

Контакты:

e-mail:[email protected]

icq:352871671

Отзывы заказчиков

alex81-11
Алексей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
47 отзывов(-1)
$10
10 баллов
14 лет назад
Реферат информатика. Срочно
Мария умничка выполнила работу в кратчайшие сроки буквально несколько часов. Работа отличного качества. Рекомендую Марию очень исполнительный человек. Желаю успехов. P.S Сотрудничество продолжим.
С Алексеем очень приятно работать. Точно задание, оперативная оплата. Осталась довольна сотрудничеством, рекомендую.
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