Специальность прикладная информатика в экономике 2010г.
Написание рефератов и курсовых по информатике.
Опыт работы программистом 1с во франчайзи.
Контакты:
e-mail:[email protected]
icq:352871671
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
Мария умничка выполнила работу в кратчайшие сроки буквально несколько часов. Работа отличного качества. Рекомендую Марию очень исполнительный человек. Желаю успехов. P.S Сотрудничество продолжим.
Ответный отзыв
С Алексеем очень приятно работать. Точно задание, оперативная оплата. Осталась довольна сотрудничеством, рекомендую.