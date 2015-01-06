riskoch

Павел Рискоч riskoch

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Занимаюсь профессиональной раскруткой бизнеса в социальных сетях более 3-х лет! Благодаря моим услуга, Вы станете популярными!

Декабрь 2011 — Январь 2013

Foso - Интернет-портал, новостной агрегатор

www.foso.me

Сооснователь проекта. SMM-специалист, PRменеджер. Проект менеджер.

SMM-специалист, PRменеджер. Проект менеджер. 

Один из основателей проекта, а так же отвечаю за его развитие в социальных

сетях и интернете, рекламу и связи с общественностью. Продвижение проекта.

Январь 2012 — Июль 2013

The Men's Club - развлекательное интернет-издание

SMM-специалист

Создание проекта, а также последующее его развитие в социальных сетях: 

- администрирование публичной страницы; 

- связь с аудиторией; 

- наполнения проекта контентом; 

- продвижение проекта; 

- проведение рекламных кампаний.

Февраль 2013  —  Ноябрь 2013

КРАМ - Оператор телекоммуникаций

www.kram.ua

                     

SMM менеджер

Создание и брендированиепредставительств компании. 

Развитие и поддержка данных сообществ компании в социальных сетях. 

Разработка концепции сообществ компании: 

- создание кампаний для продвижения бренда; 

- привлечения в сообщества новых участников целевой аудитории 

Работа с контентом: 

- поиск контента; 

- создание, оформление и публикация контента. 

1. Увеличение популярности и узнаваемости компании.

Повышение лояльности к бренду среди сформировавшийся аудитории. 

2. Увеличение целевой аудитории в сообществах, которой интересна деятельность

компании с последующей конвертацией пользователей в клиенты компании. 

3. Увеличение взаимодействий между пользователями и вовлечение аудитории для

последующей работы с ней. 

4. Взаимодействие с клиентами и потенциальными клиентами компании, для изучения

пользователей, а так же для улучшения взаимодействий между компанией и ее

клиентами. Проведение оперативной технической поддержки в социальных сетях, а

так же информационная поддержка потенциальных клиентов. 

Июнь 2013 — Январь 2014

LIK - Лингвистический центр 

SMM менеджер

Создание и брендирование представительств компании в социальных сетях. 

Развитие и поддержка данных сообществ компании в социальных сетях. 

Разработка концепции сообществ компании: 

- создание кампаний для продвижения бренда; 

- привлечения в сообщества новых участников целевой аудитории 

Работа с контентом: 

- поиск контента; 

- создание, оформление и публикация контента. 

Взаимодействие с привлеченной аудиторией сообществ, онлайн поддержка клиентов

компании.

Март 2014 — Апрель 2014

Thinkmobiles – международный разработчик web-сервисов и мобильных приложений

thinkmobiles.com

SMM менеджер

Создание и брендирование представительств компании в социальных сетях. 

Развитие и поддержка данных сообществ компании в социальных сетях. 

Разработка концепции сообществ компании: 

- создание кампаний для продвижения бренда; 

- привлечения в сообщества новых участников целевой аудитории 

Работа с контентом: 

- поиск контента; 

- создание, оформление и публикация контента. 

Взаимодействие с привлеченной аудиторией сообществ, онлайн поддержка клиентов

компании.

Март 2014 — Июль 2014

 

Poqupaer – интернет-гипермаркет розничной торговли товарами с Европы

poqupaer.com

 

SMM-специалист

Создание и брендированиепредставительств компании. 

Развитие и поддержка данных сообществ компании в социальных сетях. 

Разработка концепции сообществ компании: 

- создание кампаний для продвижения бренда; 

- привлечения в сообщества новых участников целевой аудитории 

Работа с контентом: 

- поиск контента; 

- создание, оформление и публикация контента. 

1. Увеличение популярности и узнаваемости компании.

Повышение лояльности к бренду среди сформировавшийся аудитории. 

2. Увеличение целевой аудитории в сообществах, которой интересна деятельность

компании с последующей конвертацией пользователей в клиенты компании. 

3. Увеличение взаимодействий между пользователями и вовлечение аудитории для

последующей работы с ней. 

4. Взаимодействие с клиентами и потенциальными клиентами компании, для изучения

пользователей, а так же для улучшения взаимодействий между компанией и ее

клиентами. Проведение оперативной информационной поддержки в социальных сетях.

Август 2012 — по настоящее время

Ночи Кино - Культурно развлекательный проект 

Основатель. SMM-специалист, PR менеджер. Проект менеджер.

1. Увеличение популярности и узнаваемости проекта для жителей г. Ужгород 

2. Увеличение целевой аудитории сообществ, которой интересна деятельность проекта. 

3. Вовлечение аудитории и ее последующее направление стать посетителем мероприятий, а так же информационная поддержка по всем организационным вопросам. 

4. Проведение рекламных кампаний в социальных сетях для увеличения количества посетителей проекта. 

Июнь 2014 — по настоящее время

Про Захід - Информационно-аналитический сайт 

www.prozahid.com

SMM-специалист

Создание и брендирование представительств компании. 

Развитие и поддержка данных сообществ компании в социальных сетях. 

Разработка концепции сообществ компании: 

- создание кампаний для продвижения бренда; 

- привлечения в сообщества новых участников целевой аудитории 

Работа с контентом: 

- создание, оформление и публикация контента. 

1. Увеличение популярности и узнаваемости компании для жителей.

Повышение лояльности к бренду среди сформировавшийся аудитории. 

2. Увеличение целевой аудитории в сообществах, которой интересна деятельность компании с последующей конвертацией пользователей в клиенты компании. 

3. Увеличение взаимодействий между пользователями и вовлечение аудитории для последующей работы с ней. 

4. Взаимодействие с клиентами и потенциальными клиентами компании, для изучения пользователей, а так же для улучшения взаимодействий между компанией и ее клиентами. Проведение оперативной технической поддержки в социальных сетях, а так же информационная поддержка потенциальных клиентов.

Социальные сети (SMM и SMO)
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