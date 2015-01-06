Занимаюсь профессиональной раскруткой бизнеса в социальных сетях более 3-х лет! Благодаря моим услуга, Вы станете популярными!

Декабрь 2011 — Январь 2013

Foso - Интернет-портал, новостной агрегатор

www.foso.me

Сооснователь проекта. SMM-специалист, PRменеджер. Проект менеджер.

SMM-специалист, PRменеджер. Проект менеджер.

Один из основателей проекта, а так же отвечаю за его развитие в социальных

сетях и интернете, рекламу и связи с общественностью. Продвижение проекта.

Январь 2012 — Июль 2013

The Men's Club - развлекательное интернет-издание

SMM-специалист

Создание проекта, а также последующее его развитие в социальных сетях:

- администрирование публичной страницы;

- связь с аудиторией;

- наполнения проекта контентом;

- продвижение проекта;

- проведение рекламных кампаний.

Февраль 2013 — Ноябрь 2013

КРАМ - Оператор телекоммуникаций

www.kram.ua

SMM менеджер

Создание и брендированиепредставительств компании.

Развитие и поддержка данных сообществ компании в социальных сетях.

Разработка концепции сообществ компании:

- создание кампаний для продвижения бренда;

- привлечения в сообщества новых участников целевой аудитории

Работа с контентом:

- поиск контента;

- создание, оформление и публикация контента.

1. Увеличение популярности и узнаваемости компании.

Повышение лояльности к бренду среди сформировавшийся аудитории.

2. Увеличение целевой аудитории в сообществах, которой интересна деятельность

компании с последующей конвертацией пользователей в клиенты компании.

3. Увеличение взаимодействий между пользователями и вовлечение аудитории для

последующей работы с ней.

4. Взаимодействие с клиентами и потенциальными клиентами компании, для изучения

пользователей, а так же для улучшения взаимодействий между компанией и ее

клиентами. Проведение оперативной технической поддержки в социальных сетях, а

так же информационная поддержка потенциальных клиентов.

Июнь 2013 — Январь 2014

LIK - Лингвистический центр

SMM менеджер

Создание и брендирование представительств компании в социальных сетях.

Развитие и поддержка данных сообществ компании в социальных сетях.

Разработка концепции сообществ компании:

- создание кампаний для продвижения бренда;

- привлечения в сообщества новых участников целевой аудитории

Работа с контентом:

- поиск контента;

- создание, оформление и публикация контента.

Взаимодействие с привлеченной аудиторией сообществ, онлайн поддержка клиентов

компании.

Март 2014 — Апрель 2014

Thinkmobiles – международный разработчик web-сервисов и мобильных приложений

thinkmobiles.com

SMM менеджер

Создание и брендирование представительств компании в социальных сетях.

Развитие и поддержка данных сообществ компании в социальных сетях.

Разработка концепции сообществ компании:

- создание кампаний для продвижения бренда;

- привлечения в сообщества новых участников целевой аудитории

Работа с контентом:

- поиск контента;

- создание, оформление и публикация контента.

Взаимодействие с привлеченной аудиторией сообществ, онлайн поддержка клиентов

компании.

Март 2014 — Июль 2014

Poqupaer – интернет-гипермаркет розничной торговли товарами с Европы

poqupaer.com

SMM-специалист

Создание и брендированиепредставительств компании.

Развитие и поддержка данных сообществ компании в социальных сетях.

Разработка концепции сообществ компании:

- создание кампаний для продвижения бренда;

- привлечения в сообщества новых участников целевой аудитории

Работа с контентом:

- поиск контента;

- создание, оформление и публикация контента.

1. Увеличение популярности и узнаваемости компании.

Повышение лояльности к бренду среди сформировавшийся аудитории.

2. Увеличение целевой аудитории в сообществах, которой интересна деятельность

компании с последующей конвертацией пользователей в клиенты компании.

3. Увеличение взаимодействий между пользователями и вовлечение аудитории для

последующей работы с ней.

4. Взаимодействие с клиентами и потенциальными клиентами компании, для изучения

пользователей, а так же для улучшения взаимодействий между компанией и ее

клиентами. Проведение оперативной информационной поддержки в социальных сетях.

Август 2012 — по настоящее время

Ночи Кино - Культурно развлекательный проект

Основатель. SMM-специалист, PR менеджер. Проект менеджер.

1. Увеличение популярности и узнаваемости проекта для жителей г. Ужгород

2. Увеличение целевой аудитории сообществ, которой интересна деятельность проекта.

3. Вовлечение аудитории и ее последующее направление стать посетителем мероприятий, а так же информационная поддержка по всем организационным вопросам.

4. Проведение рекламных кампаний в социальных сетях для увеличения количества посетителей проекта.

Июнь 2014 — по настоящее время

Про Захід - Информационно-аналитический сайт

www.prozahid.com

SMM-специалист

Создание и брендирование представительств компании.

Развитие и поддержка данных сообществ компании в социальных сетях.

Разработка концепции сообществ компании:

- создание кампаний для продвижения бренда;

- привлечения в сообщества новых участников целевой аудитории

Работа с контентом:

- создание, оформление и публикация контента.

1. Увеличение популярности и узнаваемости компании для жителей.

Повышение лояльности к бренду среди сформировавшийся аудитории.

2. Увеличение целевой аудитории в сообществах, которой интересна деятельность компании с последующей конвертацией пользователей в клиенты компании.

3. Увеличение взаимодействий между пользователями и вовлечение аудитории для последующей работы с ней.

4. Взаимодействие с клиентами и потенциальными клиентами компании, для изучения пользователей, а так же для улучшения взаимодействий между компанией и ее клиентами. Проведение оперативной технической поддержки в социальных сетях, а так же информационная поддержка потенциальных клиентов.