Декабрь 2011 — Январь 2013
Foso - Интернет-портал, новостной агрегатор
Сооснователь проекта. SMM-специалист, PRменеджер. Проект менеджер.
SMM-специалист, PRменеджер. Проект менеджер.
Один из основателей проекта, а так же отвечаю за его развитие в социальных
сетях и интернете, рекламу и связи с общественностью. Продвижение проекта.
Январь 2012 — Июль 2013
The Men's Club - развлекательное интернет-издание
SMM-специалист
Создание проекта, а также последующее его развитие в социальных сетях:
- администрирование публичной страницы;
- связь с аудиторией;
- наполнения проекта контентом;
- продвижение проекта;
- проведение рекламных кампаний.
Февраль 2013 — Ноябрь 2013
КРАМ - Оператор телекоммуникаций
SMM менеджер
Создание и брендированиепредставительств компании.
Развитие и поддержка данных сообществ компании в социальных сетях.
Разработка концепции сообществ компании:
- создание кампаний для продвижения бренда;
- привлечения в сообщества новых участников целевой аудитории
Работа с контентом:
- поиск контента;
- создание, оформление и публикация контента.
1. Увеличение популярности и узнаваемости компании.
Повышение лояльности к бренду среди сформировавшийся аудитории.
2. Увеличение целевой аудитории в сообществах, которой интересна деятельность
компании с последующей конвертацией пользователей в клиенты компании.
3. Увеличение взаимодействий между пользователями и вовлечение аудитории для
последующей работы с ней.
4. Взаимодействие с клиентами и потенциальными клиентами компании, для изучения
пользователей, а так же для улучшения взаимодействий между компанией и ее
клиентами. Проведение оперативной технической поддержки в социальных сетях, а
так же информационная поддержка потенциальных клиентов.
Июнь 2013 — Январь 2014
LIK - Лингвистический центр
SMM менеджер
Создание и брендирование представительств компании в социальных сетях.
Развитие и поддержка данных сообществ компании в социальных сетях.
Разработка концепции сообществ компании:
- создание кампаний для продвижения бренда;
- привлечения в сообщества новых участников целевой аудитории
Работа с контентом:
- поиск контента;
- создание, оформление и публикация контента.
Взаимодействие с привлеченной аудиторией сообществ, онлайн поддержка клиентов
компании.
Март 2014 — Апрель 2014
Thinkmobiles – международный разработчик web-сервисов и мобильных приложений
SMM менеджер
Создание и брендирование представительств компании в социальных сетях.
Развитие и поддержка данных сообществ компании в социальных сетях.
Разработка концепции сообществ компании:
- создание кампаний для продвижения бренда;
- привлечения в сообщества новых участников целевой аудитории
Работа с контентом:
- поиск контента;
- создание, оформление и публикация контента.
Взаимодействие с привлеченной аудиторией сообществ, онлайн поддержка клиентов
компании.
Март 2014 — Июль 2014
Poqupaer – интернет-гипермаркет розничной торговли товарами с Европы
SMM-специалист
Создание и брендированиепредставительств компании.
Развитие и поддержка данных сообществ компании в социальных сетях.
Разработка концепции сообществ компании:
- создание кампаний для продвижения бренда;
- привлечения в сообщества новых участников целевой аудитории
Работа с контентом:
- поиск контента;
- создание, оформление и публикация контента.
1. Увеличение популярности и узнаваемости компании.
Повышение лояльности к бренду среди сформировавшийся аудитории.
2. Увеличение целевой аудитории в сообществах, которой интересна деятельность
компании с последующей конвертацией пользователей в клиенты компании.
3. Увеличение взаимодействий между пользователями и вовлечение аудитории для
последующей работы с ней.
4. Взаимодействие с клиентами и потенциальными клиентами компании, для изучения
пользователей, а так же для улучшения взаимодействий между компанией и ее
клиентами. Проведение оперативной информационной поддержки в социальных сетях.
Август 2012 — по настоящее время
Ночи Кино - Культурно развлекательный проект
Основатель. SMM-специалист, PR менеджер. Проект менеджер.
1. Увеличение популярности и узнаваемости проекта для жителей г. Ужгород
2. Увеличение целевой аудитории сообществ, которой интересна деятельность проекта.
3. Вовлечение аудитории и ее последующее направление стать посетителем мероприятий, а так же информационная поддержка по всем организационным вопросам.
4. Проведение рекламных кампаний в социальных сетях для увеличения количества посетителей проекта.
Июнь 2014 — по настоящее время
Про Захід - Информационно-аналитический сайт
SMM-специалист
Создание и брендирование представительств компании.
Развитие и поддержка данных сообществ компании в социальных сетях.
Разработка концепции сообществ компании:
- создание кампаний для продвижения бренда;
- привлечения в сообщества новых участников целевой аудитории
Работа с контентом:
- создание, оформление и публикация контента.
1. Увеличение популярности и узнаваемости компании для жителей.
Повышение лояльности к бренду среди сформировавшийся аудитории.
2. Увеличение целевой аудитории в сообществах, которой интересна деятельность компании с последующей конвертацией пользователей в клиенты компании.
3. Увеличение взаимодействий между пользователями и вовлечение аудитории для последующей работы с ней.
4. Взаимодействие с клиентами и потенциальными клиентами компании, для изучения пользователей, а так же для улучшения взаимодействий между компанией и ее клиентами. Проведение оперативной технической поддержки в социальных сетях, а так же информационная поддержка потенциальных клиентов.