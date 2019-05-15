Бесплатно проведу аудит Вашего сайта и рекламы, настрою рекламную кампанию в РСЯ.

Меня зовут Марина.

Мой основной профиль - это реклама в РСЯ. Что я могу сделать для Вас:

- провести маркетинговый аудит вашего сайта и конкурентов;

- собрать сематическое ядро;

- написать продающие заголовки и тексты объявлений;

- сделать картинки для рекламной кампании;

- настроить и оптимизировать рекламную кампанию;

-установить систему аналитики Яндекс Метрики для отслеживания эффективности рекламной кампании.

Мои контактные данные:

Skype: live:marienochka

Email: [email protected]

Vk: https://vk.com/sarmarina

Телефон/Viber: +7(917)988-21-28