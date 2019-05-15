Бесплатно проведу аудит Вашего сайта и рекламы, настрою рекламную кампанию в РСЯ.
Меня зовут Марина.
Мой основной профиль - это реклама в РСЯ. Что я могу сделать для Вас:
- провести маркетинговый аудит вашего сайта и конкурентов;
- собрать сематическое ядро;
- написать продающие заголовки и тексты объявлений;
- сделать картинки для рекламной кампании;
- настроить и оптимизировать рекламную кампанию;
-установить систему аналитики Яндекс Метрики для отслеживания эффективности рекламной кампании.
Мои контактные данные:
Skype: live:marienochka
Email: [email protected]
Телефон/Viber: +7(917)988-21-28
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