Делаю бренды узнаваемыми Привет!

Меня зовут Маргарита, я графический + моушн дизайнер. Работаю в программах: Illustrator, Photoshop, Indesign, After Effects Что можно заказать: Разработка логотипа

Фирменный стиль

Полиграфия

Дизайн продукции

Рекламные макеты/баннеры

Оформление Instagram

Карточки для маркетплейсов Анимация логотипа

Анимация макета

Рекламный ролик Свяжитесь со мной: Telegram Instagram Behance

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Я против войны в Украине !