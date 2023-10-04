Маргарита Короткевич rita_designrita_design
23 годаБеларусь/Минск
год на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
Делаю бренды узнаваемыми
Привет!
Меня зовут Маргарита, я графический + моушн дизайнер.
Работаю в программах:
Illustrator, Photoshop, Indesign, After Effects
Что можно заказать:
Разработка логотипа
Фирменный стиль
Полиграфия
Дизайн продукции
Рекламные макеты/баннеры
Оформление Instagram
Карточки для маркетплейсов
Анимация логотипа
Анимация макета
Рекламный ролик
Свяжитесь со мной:
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Логотип для цветочного магазина5 просмотров
- Логотип для organic shop10 просмотров
- Логотип-маскот для детского клуба по дзюдо6 просмотров
- Логотип для репетитора по информатике и математике16 просмотров
Фирменный стиль
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от $100
от 4 дней
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Логотипы и Знаки
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от $50
от 4 дней
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