rita_design

Маргарита Короткевич rita_design

 
23 годаБеларусь/Минск
год на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
Делаю бренды узнаваемыми

Привет!

Меня зовут Маргарита, я графический + моушн дизайнер.

Работаю в программах:

Illustrator, Photoshop, Indesign, After Effects

Что можно заказать:

  • Разработка логотипа

  • Фирменный стиль

  • Полиграфия

  • Дизайн продукции

  • Рекламные макеты/баннеры

  • Оформление Instagram

  • Карточки для маркетплейсов

  • Анимация логотипа

  • Анимация макета

  • Рекламный ролик

Свяжитесь со мной:

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InDesignIllustratorPhotoshopAfter Effects
Фирменный стиль
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от $100
от 4 дней
#1858
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 4 дней
#4043