Маргарита Голубева ritagolubev_aritagolubev_a
26 летИзраиль/Хайфа
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Нарисую с любовью!
Привет, меня зовут Рита :)
Я графический дизайнер, обладаю навыками работы в Adobe photoshop, Adobeillustrator. Опыт в сфере 2.5 лет.
Делаю:
Дизайн логотипов, визиток, иллюстраций, банеров и т.д.
В соответствии с нюансами конкретного продукта или услуги.
Как работаю:
Определяем какая цель стоит, стиль будущего дизайна, разрабатываем 3 варианта, выбираем и правим до совершенства (цена зависит от заказа).
Контакты:
+972527044973 (WhatsApp)
https://vk.com/margaritagolubev_a
Пишите в любое время, буду рада поработать!
Я на связи с 10 утра до 21 вечера
Портфолио
- Паттерн лошадей144 просмотра
- Иллюстрация сказочного замка119 просмотров
- Иллюстрация осьминога111 просмотров
- Иллюстрация рыб в бумажном стиле133 просмотра
- Фон с использованием градиента и actions119 просмотров
- Розовый ноутбук в стиле перспективы603 просмотра
- Круглая иллюстрация одень на фоне ночного неба120 просмотров
- Логотип СE122 просмотра
- Логотип103 просмотра
- Логотип132 просмотра
- Портрет116 просмотров
- Иллюстрации114 просмотров