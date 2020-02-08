Нарисую с любовью!

Привет, меня зовут Рита :)

Я графический дизайнер, обладаю навыками работы в Adobe photoshop, Adobeillustrator. Опыт в сфере 2.5 лет.

Делаю:

Дизайн логотипов, визиток, иллюстраций, банеров и т.д.

В соответствии с нюансами конкретного продукта или услуги.

Как работаю:

Определяем какая цель стоит, стиль будущего дизайна, разрабатываем 3 варианта, выбираем и правим до совершенства (цена зависит от заказа).

Контакты:

+972527044973 (WhatsApp)

https://vk.com/margaritagolubev_a

Пишите в любое время, буду рада поработать!

Я на связи с 10 утра до 21 вечера