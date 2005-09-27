rix1189

Элли rix1189

 
19 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Иллюстрации, написание, редактура и перевод текстов

Иллюстрирование:

- Портреты и иллюстрации в популярном современном стиле (диджитал).

- Стилизация фотографий под рисунок.

- Минималистичные логотипы.

Работа с текстом:

- Написание оригинальных текстов на русском и английском.

- Редактура, проверка грамотности текстов.

- Переработка существующих текстов.

Работа переводчиком:

- Перевод текстов на английский / с английского.

- Расшифровка и перевод аудиофайлов.

- Написание оригинальных текстов на английском.