Иллюстрации, написание, редактура и перевод текстов
Иллюстрирование:
- Портреты и иллюстрации в популярном современном стиле (диджитал).
- Стилизация фотографий под рисунок.
- Минималистичные логотипы.
Работа с текстом:
- Написание оригинальных текстов на русском и английском.
- Редактура, проверка грамотности текстов.
- Переработка существующих текстов.
Работа переводчиком:
- Перевод текстов на английский / с английского.
- Расшифровка и перевод аудиофайлов.
- Написание оригинальных текстов на английском.
Я против войны в Украине!