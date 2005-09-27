Иллюстрации, написание, редактура и перевод текстов Иллюстрирование: - Портреты и иллюстрации в популярном современном стиле (диджитал). - Стилизация фотографий под рисунок. - Минималистичные логотипы. Работа с текстом: - Написание оригинальных текстов на русском и английском. - Редактура, проверка грамотности текстов. - Переработка существующих текстов. Работа переводчиком: - Перевод текстов на английский / с английского. - Расшифровка и перевод аудиофайлов. - Написание оригинальных текстов на английском.

Я против войны в Украине !