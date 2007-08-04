Вітаю друже!
Усім привіт! Мене звуть Клім, мені 16 років, з дитинства почав цікавитися українською та зарубіжною літературою, з молодших класів пишу твори на високі бали, також на високому рівні знаю англійську мову та займаюся перекладами з/на неї, друкую швидко, якісно, недорого та без помилок! Сподіваюсь ми спрацюємося! :)
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недостаточно оценок
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недостаточно отзывов
13%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
ТОП-50— Копирайтинг
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— Лучший копирайтер декабря
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
3 дня назад
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Рекомендую до співпраці
$1
10 баллов
3 дня назад
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Швидко та якісно виконане завдання
Ответный отзыв
Приємно працювати)
Копирайтинг
2 отзыва
$1/час
от $5от 1 дня
#47
Транскрибация
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
#178
Рерайтинг
нет отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
#290
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $3от 1 дня
#579