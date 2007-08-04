rlinen

Кліментій rlinen

 
16 летУкраина/Буча
год на фриланс-бирже
Был
день назад
2 отзыва
2 новых
Вітаю друже!

Усім привіт! Мене звуть Клім, мені 16 років, з дитинства почав цікавитися українською та зарубіжною літературою, з молодших класів пишу твори на високі бали, також на високому рівні знаю англійську мову та займаюся перекладами з/на неї, друкую швидко, якісно, недорого та без помилок! Сподіваюсь ми спрацюємося! :)

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
13%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
ТОП-50
Копирайтинг
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Лучший копирайтер декабря
Портфолио
Отзывы заказчиков
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
5 часов назад
$1
10 баллов
3 дня назад
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новый отзыв
Рекомендую до співпраці
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
5 часов назад
$1
10 баллов
3 дня назад
Написати відгук
новый отзыв
Швидко та якісно виконане завдання
Приємно працювати)
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
$1/час
от $5от 1 дня
#47
Транскрибация
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
#178
Рерайтинг
нет отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
#290
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $3от 1 дня
#579