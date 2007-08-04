Вітаю друже!

Усім привіт! Мене звуть Клім, мені 16 років, з дитинства почав цікавитися українською та зарубіжною літературою, з молодших класів пишу твори на високі бали, також на високому рівні знаю англійську мову та займаюся перекладами з/на неї, друкую швидко, якісно, недорого та без помилок! Сподіваюсь ми спрацюємося! :)