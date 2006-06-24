rmv-abc

Гость rmv-abc

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Смена дизайна страниц разделов на сайте

    Ищем web-дизайнера для переделки рубрикатора на нескольких однотипных страницах (входные страницы разделов сайта). Пример страницы: http://pc.abc.ru/ Основная задача: сделать рубрикатор более компактным и наглядным не утратив его релевантность для посковых машин. В случае успешной реализации задачи планируется продолжение сотрудничества.

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написание скрипта на perl для базы на mysql.

    $100

    Написание скрипта на perl для базы на mysql, позволяющего магазинам самостоятельно размещать небольшие (до 100 позиций) прайс-листы в Интернет-интерфейсе сайта wprice. Из этого интерфейса прайсы должны 100%-но автоматически разбираться существующим ПО и выкладываться в базу с остальными разобранными прайс-листами.

    MySQLPerl
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Web-программист

    $2500

    Компания - владелец интернет - ресурса, электронной базы данных ищет web-программиста. Работа на полный рабочий день в офисе (м. Кузьминки). Отличное знание Perl и MySQL, желательно PHP. Обязанности: Поддержание и развитие Интернет- сервиса. Функциональность Интернет ...

    PHPMySQLPerl
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад