Ищем web-дизайнера для переделки рубрикатора на нескольких однотипных страницах (входные страницы разделов сайта). Пример страницы: http://pc.abc.ru/ Основная задача: сделать рубрикатор более компактным и наглядным не утратив его релевантность для посковых машин. В случае успешной реализации задачи планируется продолжение сотрудничества.
- Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Написание скрипта на perl для базы на mysql, позволяющего магазинам самостоятельно размещать небольшие (до 100 позиций) прайс-листы в Интернет-интерфейсе сайта wprice. Из этого интерфейса прайсы должны 100%-но автоматически разбираться существующим ПО и выкладываться в базу с остальными разобранными прайс-листами.Веб-программирование11 заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
Компания - владелец интернет - ресурса, электронной базы данных ищет web-программиста. Работа на полный рабочий день в офисе (м. Кузьминки). Отличное знание Perl и MySQL, желательно PHP. Обязанности: Поддержание и развитие Интернет- сервиса. Функциональность Интернет ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад