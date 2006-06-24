Написание скрипта на perl для базы на mysql, позволяющего магазинам самостоятельно размещать небольшие (до 100 позиций) прайс-листы в Интернет-интерфейсе сайта wprice. Из этого интерфейса прайсы должны 100%-но автоматически разбираться существующим ПО и выкладываться в базу с остальными разобранными прайс-листами.