robert27let

$500
нужен интернет магазин с функционалом как на этом http://www.bluenile.com сайте и по возможности и дизайн
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
11 лет назад
нужен интернет магазин с функционалом как на этом http://www.bluenile.com сайте и по возможности и дизайн
нужно веб сервис конструктор ювелирных украшений в точности как на сайте http://www.bluenile.com/build-your-own-diamond-ring?forceStep=DIAMONDS_STEP&track=tab#DIAMONDS_STEP
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