Обо мне

Приветствую! Меня зовут Роберт. Я занимаюсь разработкой лендингов, интернет-магазинов, корпоративных и имиджевых сайтов, которые решают поставленные задачи заказчика.

🔥Работал с такими клиентами как Barbarossa, STS Logistics, Colla Gen, Segmento, MNB Battery и ВЭШ.

За более чем 5 лет успешно реализовал более 100 проектов.

Работаю с платформами Tilda, WordPress, Bitrix и ModX.

Также имею опыт в маркетинге, изучу вашу нишу и конкурентов и предложу наиболее эффективные решения.

💎Чем могу быть полезен:

— Разработка landing page

— Интернет-магазины

— Разработка сайтов на тильде

— Корпоративные сайты

— Лендинги для инфобиза

Стоимость разработки — от 60 тыс. руб.

Сроки разработки — от 10 дней.

Но, чтобы точно просчитать смету и сроки, мы проводим интервью.

Работаем по договору с прописанными гарантиями о выполненных обязательствах и оплатой по р/с.