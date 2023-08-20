Приветствую! Меня зовут Роберт. Я занимаюсь разработкой лендингов, интернет-магазинов, корпоративных и имиджевых сайтов, которые решают поставленные задачи заказчика.
🔥Работал с такими клиентами как Barbarossa, STS Logistics, Colla Gen, Segmento, MNB Battery и ВЭШ.
За более чем 5 лет успешно реализовал более 100 проектов.
Работаю с платформами Tilda, WordPress, Bitrix и ModX.
Также имею опыт в маркетинге, изучу вашу нишу и конкурентов и предложу наиболее эффективные решения.
💎Чем могу быть полезен:
— Разработка landing page
— Интернет-магазины
— Разработка сайтов на тильде
— Корпоративные сайты
— Лендинги для инфобиза
Стоимость разработки — от 60 тыс. руб.
Сроки разработки — от 10 дней.
Но, чтобы точно просчитать смету и сроки, мы проводим интервью.
Работаем по договору с прописанными гарантиями о выполненных обязательствах и оплатой по р/с.
Портфолио
- GSM Groupнет просмотров
- BarbarossA франшизанет просмотров
- Wood Parkнет просмотров
- BarbarossAнет просмотров
- Thelawнет просмотров
- Beauty Line Hair1 просмотр
- Вертел1 просмотр
- Super-Loftнет просмотров
- Первый Живой Коллагеннет просмотров
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- Первый Салон Точных Стрижек by Victor Uksusoffнет просмотров