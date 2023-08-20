robshamsiev

Роберт Шамсиев robshamsiev

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Обо мне

Приветствую! Меня зовут Роберт. Я занимаюсь разработкой лендингов, интернет-магазинов, корпоративных и имиджевых сайтов, которые решают поставленные задачи заказчика.

🔥Работал с такими клиентами как Barbarossa, STS Logistics, Colla Gen, Segmento, MNB Battery и ВЭШ.

За более чем 5 лет успешно реализовал более 100 проектов.

Работаю с платформами Tilda, WordPress, Bitrix и ModX.

Также имею опыт в маркетинге, изучу вашу нишу и конкурентов и предложу наиболее эффективные решения.

💎Чем могу быть полезен:

— Разработка landing page

— Интернет-магазины

— Разработка сайтов на тильде

— Корпоративные сайты

— Лендинги для инфобиза

Стоимость разработки — от 60 тыс. руб.

Сроки разработки — от 10 дней.

Но, чтобы точно просчитать смету и сроки, мы проводим интервью.

Работаем по договору с прописанными гарантиями о выполненных обязательствах и оплатой по р/с.

Портфолио

Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$25/час
от $600от 21 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$15/час
от $300от 7 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$25/час
от $1500от 21 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$25/час
от $600от 14 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$15/час
от $350от 14 дней
нет рейтинга