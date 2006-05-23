Способный, изобретательный, с фантазией, креативный, стрессоустойчивый, грамотный, быстросхватывающий

Имею базовые навыки работы с фоторедактором и видео монтажом (Adobe Photoshop Express, Adobe premier), не боюсь сложной и длительной работы, в случае отсутствия или не хватки знаний обучаюсь на ходу, cхватываю все на лету, работу выполняю быстро и четко, рассматриваю работу любого вида, не только фотошоп, справлюсь с любым достойным заданием, свободного времени достаточно.