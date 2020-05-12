rodyatotu

Родион rodyatotu

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Дизайнер, иллюстратор, моушн-дизайнер.

500+

довольных клиентов

﻿

25 минут

минимальное время для выполнения заказа

100% 

счастья после работы со мной(:

Работаю 3 года в немецком дизайн-агентстве, занимаюсь разработкой логотипов, книжной/ журнальной вёрсткой, дизайном упаковки. Вел 9 IG-проектов, в том числе 6 из них веду до сих пор, занимаясь созданием рекламных баннеров, обложек историй, коротких рекламных промо.

Буду рад выполнить ваш заказ в объявленные сроки и в лучшем качестве.

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

Hoggan
52 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Создание визитки с векторной отрисовкой логотипа.
Как всегда, очень качественно и оперативно. Спасибо Родион. Рекомендую всем.
Обожаю работать с Валентиной!:))
Ответный отзыв
Hoggan
52 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Отрисовать векторное изображение. Образец прилагается c изменениями.
CorelDRAW
Очень довольна. Быстро, оперативно и все по ТЗ. Сам предложил некоторые варианты. Рекомендую.
Был рад поработать с таким прекрасным заказчиком, как Валентина.
Ответный отзыв