Дизайнер, иллюстратор, моушн-дизайнер.
500+довольных клиентов
25 минутминимальное время для выполнения заказа
100%счастья после работы со мной(:
Работаю 3 года в немецком дизайн-агентстве, занимаюсь разработкой логотипов, книжной/ журнальной вёрсткой, дизайном упаковки. Вел 9 IG-проектов, в том числе 6 из них веду до сих пор, занимаясь созданием рекламных баннеров, обложек историй, коротких рекламных промо.
Буду рад выполнить ваш заказ в объявленные сроки и в лучшем качестве.
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Оформление Youtube-канала Вмаске22 просмотра
- Иконки приложения для компании DoubleTrouble17 просмотров
- Bubble gum cosmetic дизайн упаковки.22 просмотра
- Рекламный буклет для CES202135 просмотров
- High house POD-система для вейпинга12 просмотров
- Дизайн упаковки транспортной компании121 просмотр
- Дизайн упаковки\ Разработка логотипа Vape жидкость87 просмотров
- Дизайн\верстка стикербука96 просмотров
- Дизайн лого\визиток100 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
5 лет назад
Как всегда, очень качественно и оперативно. Спасибо Родион. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
Обожаю работать с Валентиной!:))
$5
10 баллов
5 лет назад
CorelDRAW
Очень довольна. Быстро, оперативно и все по ТЗ. Сам предложил некоторые варианты. Рекомендую.
Ответный отзыв
Был рад поработать с таким прекрасным заказчиком, как Валентина.