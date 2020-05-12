Дизайнер, иллюстратор, моушн-дизайнер.

500+

﻿

25 минут

100%

Работаю 3 года в немецком дизайн-агентстве, занимаюсь разработкой логотипов, книжной/ журнальной вёрсткой, дизайном упаковки. Вел 9 IG-проектов, в том числе 6 из них веду до сих пор, занимаясь созданием рекламных баннеров, обложек историй, коротких рекламных промо.

Буду рад выполнить ваш заказ в объявленные сроки и в лучшем качестве.