Hoggan

Валентина Hoggan

 
50 летСША/Бостон
9 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
rodyatotu
Родион 
28 летЧехия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Создание визитки с векторной отрисовкой логотипа.
Обожаю работать с Валентиной!:))
Как всегда, очень качественно и оперативно. Спасибо Родион. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
rodyatotu
Родион 
28 летЧехия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Отрисовать векторное изображение. Образец прилагается c изменениями.
Был рад поработать с таким прекрасным заказчиком, как Валентина.
Очень довольна. Быстро, оперативно и все по ТЗ. Сам предложил некоторые варианты. Рекомендую.
Ответный отзыв