Техническое задание в прикрепленном файле. Срок изготовления 1-2 дня.
Логотипы и Знаки1 исполнитель
Завершен
4 года назад
Техническое задание в прикрепленном файле. Срок изготовления 1-2 дня.
Всего две задачи * Отрисовать векторные изображения. * Образцы прилагаются, в них необходимо внести изменения, которые указаны в ТЗ. * Внести изменения цвета ...
1. Установить появляющуюся под видео (большую желтую) кнопку «КУПИТЬ» через (05 минут, 10 секунд) 2. Установить появляющийся таймер под кнопкой «КУПИТЬ» на 2 дня, 23 часа, 60 минут. С обратным отсчетом действия. одновременное появление с кнопкой ...