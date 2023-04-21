На связи

Здравствуйте, я Михаил, мне 23 года.



Считаю, что дизайнер обязан сделать не только красивый и удобный макет, но и облегчить работу верстальщику и другим специалистам правильными настройками всех возможных компонентов.



Работал в разных местах и имею понимание что нужно конечному пользователю.



Доп. навыки: закончил художественную школу, легко нахожу общий язык.



Буду рад помочь покорить горы. :)