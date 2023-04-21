roflerboom

Михаил roflerboom

 
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
На связи

Здравствуйте, я Михаил, мне 23 года.

Считаю, что дизайнер обязан сделать не только красивый и удобный макет, но и облегчить работу верстальщику и другим специалистам правильными настройками всех возможных компонентов.

Работал в разных местах и имею понимание что нужно конечному пользователю.

Доп. навыки: закончил художественную школу, легко нахожу общий язык.

Буду рад помочь покорить горы. :)

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