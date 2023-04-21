Михаил roflerboomroflerboom
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
На связи
Здравствуйте, я Михаил, мне 23 года.
Считаю, что дизайнер обязан сделать не только красивый и удобный макет, но и облегчить работу верстальщику и другим специалистам правильными настройками всех возможных компонентов.
Работал в разных местах и имею понимание что нужно конечному пользователю.
Доп. навыки: закончил художественную школу, легко нахожу общий язык.
Буду рад помочь покорить горы. :)
Я против войны в Украине!
Портфолио
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