Добро пожаловать!

Уважаемый руководитель,

Я бы хотел поделиться своим опытом работы и мотивацией для работы копирайтером.

На данный момент я работаю в качестве копирайтера на фриланс-базе, где занимаюсь написанием статей и контента на различные темы. Также, я являюсь студентом вуза, где обучаюсь на переводчика английский/арабский. Загруженность у меня средняя, так как я стараюсь находить баланс между работой и учебой.

Я хочу работать копирайтером, потому что считаю, что это отличная возможность применить свои знания и умения в области письменного творчества и маркетинга. Я увлечен созданием качественного и уникального контента, который поможет привлечь внимание аудитории и достичь поставленных целей.

Мои сильные стороны включают креативный подход к работе, умение писать четко и лаконично, а также быстро и эффективно исследовать темы и анализировать конкурентов. Я также открыт к обучению и готов развиваться в области копирайтинга, чтобы стать ценным сотрудником в вашей команде.

Я был бы рад обсудить возможность присоединения к вашей команде в качестве копирайтера и принести пользу вашей компании своими знаниями и умениями.

Связь со мной:

тг: roga44tal

mail: [email protected]

С уважением,

Дмитрий Александров