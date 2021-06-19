rogova_liza

Сделаю дизайнерскую работу быстро, а главное качественно!

Принимаю заказы по графическому дизайну(срисовки, портреты, обложки), логотипам, баннерам

Также специализируюсь в транскрибировании и копирайтинге, переводах; могу предоставить несколько работ вам в лс. Выполню любую мелкую работу, которую вы не захотите или не сможете сделать. Букинг номеров, поиск базы данных и остальное.

Есть опыт работы в таких приложениях: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Procreate а так же Microsoft Exel и Office word

Рада выполнить любую работу!