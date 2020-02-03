Web developer
Навыки работы с:
Примеры работ размещены на сайте http://dropr.com/roma77 и https://github.com/roma77
Дополнительное образование
- Курс PHP - Учебный центр «Специалист» при МГТУ им.Н.Э.Баумана (Онлайн 2015)
- Goldsmiths, University of London.(Online) Coursera. Successfully completed course: Full Stack Web Development. (2015)
- The Hong Kong University of Since and Tehnology (Online) Coursera. Responsive Website Development and Design Specialization (2015)
Портфолио
- Создание сайта683 просмотра
- Создание сайта под ключ701 просмотр
- Вёрстка по PSD720 просмотров
- Портфолио работ размещено http://dropr.com/roma77804 просмотра
Тестирование сайтов
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Интернет-магазины
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Сайты «под ключ»
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Наполнение сайтов
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Системы управления (CMS)
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Веб-программирование
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#1175
HTML-верстка
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#1443