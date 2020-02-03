roma77

Роман roma77

 
46 летУкраина/Умань
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Web developer

Навыки работы с:

  • HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, PHP, MySQL.
  • Опыт работы с AngularJS, Node.js, Meteor.js, Mongo DB.
  • Опыт кросс-браузерной разработки.
  • LESS/SASS, Git, Bower.
  • CMS - Joomla, Wordpress.

    • Примеры работ размещены на сайте http://dropr.com/roma77﻿ и https://github.com/roma77﻿

    Дополнительное образование

    • Курс PHP - Учебный центр «Специалист» при МГТУ им.Н.Э.Баумана (Онлайн 2015)
    • Goldsmiths, University of London.(Online) Coursera. Successfully completed course: Full Stack Web Development. (2015)
    • The Hong Kong University of Since and Tehnology (Online) Coursera. Responsive Website Development and Design Specialization (2015)
    PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLJoomlajQuerySASSNode.jsGit
    Портфолио
    Тестирование сайтов
    нет отзывов
    $1/час
    от $1от 1 часа
    #119
    Интернет-магазины
    нет отзывов
    $1/час
    от $1от 1 часа
    #294
    Сайты «под ключ»
    нет отзывов
    $1/час
    от $1от 1 часа
    #381
    Наполнение сайтов
    нет отзывов
    $1/час
    от $1от 1 дня
    #439
    Системы управления (CMS)
    нет отзывов
    $1/час
    от $1от 1 часа
    #559
    Веб-программирование
    нет отзывов
    $1/час
    от $1от 1 часа
    #1175
    HTML-верстка
    нет отзывов
    $1/час
    от $1от 1 часа
    #1443
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