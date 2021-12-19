Frontend, верстка, создание сайтов - 4 года опыта. Немного дизайна и учусь в бэкенд на python.

Меня зовут Роман, мне 28, работал в студии 2 года, сейчас фрилансом занимаюсь, при таком графике легче учиться, мне больше нравится, не пугайтесь если на этой площадке я новичок, работал на другой, на кворке у меня 5 звезд 100+ заданий выполнено 80+ положительных отзывов и несколько постоянных клиентов.

Что умею хорошо:

html/css, js, jQuery

WP, OpenCart

Что умею средне:

React, PHP, MySQL

Joomla

Дизайн

Чему только учусь, но был бы рад поработать:

Python, TypeSript

Всегда соблюдаю сроки, и люблю интересные проекты со сложностями