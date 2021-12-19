Frontend, верстка, создание сайтов - 4 года опыта. Немного дизайна и учусь в бэкенд на python.
Меня зовут Роман, мне 28, работал в студии 2 года, сейчас фрилансом занимаюсь, при таком графике легче учиться, мне больше нравится, не пугайтесь если на этой площадке я новичок, работал на другой, на кворке у меня 5 звезд 100+ заданий выполнено 80+ положительных отзывов и несколько постоянных клиентов.
Что умею хорошо:
html/css, js, jQuery
WP, OpenCart
Что умею средне:
React, PHP, MySQL
Joomla
Дизайн
Чему только учусь, но был бы рад поработать:
Python, TypeSript
Всегда соблюдаю сроки, и люблю интересные проекты со сложностями
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
нет отзывов
$15/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$15/час
от $200от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$15/час
от $500от 7 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$15/час
от $400от 7 дней
нет рейтинга