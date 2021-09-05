Веб Разработчик

Более 8 лет практического опыта разработки проектов самой различной сложности. Интернет-магазины, порталы, лендинги, API-интеграции и многое другое.

Много лет работал в больших и малых компаниях и командах. Но сейчас постоянно путешествую, перешел на удаленную работу как фрилансер. Поэтому беру как правило задачи не более месяца по сроку. Зато не дорого, быстро и качественно. Всегда на связи. По договоренности - долгосрочное сотрудничество, сопровождение, доработки.

Имею хороший практический опыт буквально во всей сфере веб-разработки. Фронтент, бекенд, базы данных, различные фреймфорки, cms, задачи по devops, чатботы. Отлично владею различными языками программирования - php, js, sql, python, bash и другие.

Опишите Вашу задачу и я дам профессиональную оценку и план ее решения.