roman_chernyak

Автор студенческих работ, копирайтер, рерайтер
ОбразованиеКиевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
Финансово-экономический факультет. Специальность: Банковское дело, Киев
За период обучения в университете были дополнительно приобретены специальные узкопрофессиональные навыки (англ "hard skills") и отшлифованные полученные ранее мягкие навыки ("soft skills"). Короче говоря, есть опыт выполнения задач различной степени сложности.
Профессиональные и другие навыки
Навыки работы с компьютером:
- Уверенный пользователь операционной системы Windows.
- Профессионально владею всем пакетом Microsoft Office: в т.ч. в особенности MS Excel, MS Word, MS Powerpoint
- Есть опыт работы с другими текстовыми и графическими редакторами.
- В 2017 году получил свидетельство в Центре Сертификационного Обучения ДВНЗ "КНЭУ им. В. Гетьмана", что свидетельствует об "Использовании прикладного решения "1С: Бухгалтерия 8 для Украины "Редакция 1.2"
Дополнительно:
- Опытный пользователь MS Office (Word, Excel, Powerpoint) (4 года опыта)
- Поиск и аналитическая обработка большого массива информации (2 года опыта)
- Опытный пользователь 1C 8.2. (2 года опыта)
Знание языков
- Русский - эксперт
- Украинский - эксперт
- Английский - средний
Дополнительная информацияЦель: Реализовывать свои умения и навыки на практике.
Черты характера: инициативность, доброжелательность, коммуникабельность, креативность, пунктуальность, нацеленность на результат, ответственность, высокая стрессоустойчивость.
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
7 лет назад
Работа выполнена очень быстро, видно что исполнитель ответственно относится к работе. Все требования были учтены. Сотрудничеством полностью доволен. Рекомендую!
Ответный отзыв
С Сергеем работал впервые — заказчик просто отличный. Четкая постановка задачи, оперативная консультация по всем возникшим вопросам. Оплата была произведена тоже без задержек. Всем настоятельно рекомендую!