roman_chernyak

Автор студенческих работ, копирайтер, рерайтер

Образование Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

Финансово-экономический факультет. Специальность: Банковское дело, Киев

За период обучения в университете были дополнительно приобретены специальные узкопрофессиональные навыки (англ "hard skills") и отшлифованные полученные ранее мягкие навыки ("soft skills"). Короче говоря, есть опыт выполнения задач различной степени сложности.

Профессиональные и другие навыки

Навыки работы с компьютером:

Уверенный пользователь операционной системы Windows.

Профессионально владею всем пакетом Microsoft Office: в т.ч. в особенности MS Excel, MS Word, MS Powerpoint

Есть опыт работы с другими текстовыми и графическими редакторами.

В 2017 году получил свидетельство в Центре Сертификационного Обучения ДВНЗ "КНЭУ им. В. Гетьмана", что свидетельствует об "Использовании прикладного решения "1С: Бухгалтерия 8 для Украины "Редакция 1.2"

Дополнительно:

Опытный пользователь MS Office (Word, Excel, Powerpoint) (4 года опыта)

Поиск и аналитическая обработка большого массива информации (2 года опыта)

Опытный пользователь 1C 8.2. (2 года опыта)

Знание языков

Русский - эксперт

- эксперт Украинский - эксперт

- эксперт Английский - средний

Дополнительная информация

Цель:

Реализовывать свои умения и навыки на практике.

Черты характера: инициативность, доброжелательность, коммуникабельность, креативность, пунктуальность, нацеленность на результат, ответственность, высокая стрессоустойчивость.