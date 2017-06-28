roman_chernyak

Роман Черняк roman_chernyak

 
26 летУкраина/Киев
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Автор студенческих работ, копирайтер, рерайтер

Образование

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

Финансово-экономический факультет. Специальность: Банковское дело, Киев

За период обучения в университете были дополнительно приобретены специальные узкопрофессиональные навыки (англ "hard skills") и отшлифованные полученные ранее мягкие навыки ("soft skills"). Короче говоря, есть опыт выполнения задач различной степени сложности.

Профессиональные и другие навыки

Навыки работы с компьютером:

  • Уверенный пользователь операционной системы Windows.
  • Профессионально владею всем пакетом Microsoft Office: в т.ч. в особенности MS Excel, MS Word, MS Powerpoint
  • Есть опыт работы с другими текстовыми и графическими редакторами.
  • В 2017 году получил свидетельство в Центре Сертификационного Обучения ДВНЗ "КНЭУ им. В. Гетьмана", что свидетельствует об "Использовании прикладного решения "1С: Бухгалтерия 8 для Украины "Редакция 1.2"

Дополнительно:

  • Опытный пользователь MS Office (Word, Excel, Powerpoint) (4 года опыта)
  • Поиск и аналитическая обработка большого массива информации (2 года опыта)
  • Опытный пользователь 1C 8.2. (2 года опыта)

Знание языков

  • Русский - эксперт
  • Украинский - эксперт
  • Английский - средний

Дополнительная информация

Цель: Реализовывать свои умения и навыки на практике.

Черты характера: инициативность, доброжелательность, коммуникабельность, креативность, пунктуальность, нацеленность на результат, ответственность, высокая стрессоустойчивость.

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Отзывы заказчиков
lunev_sergey
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Микрофинансы, рерайт, компании (часть 2)
Работа выполнена очень быстро, видно что исполнитель ответственно относится к работе. Все требования были учтены. Сотрудничеством полностью доволен. Рекомендую!
С Сергеем работал впервые — заказчик просто отличный. Четкая постановка задачи, оперативная консультация по всем возникшим вопросам. Оплата была произведена тоже без задержек. Всем настоятельно рекомендую!
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